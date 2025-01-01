Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Episode 4

ProSiebenStaffel 1Folge 4
Episode 4

Episode 4Jetzt kostenlos streamen

Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Folge 4: Episode 4

46 Min.Ab 12

Langsam wird's ungemütlich: Die Stimmung unter den Alm-Bewohnern wird schlechter. Nach Gülle-Bad und Zitzen-Nuckeln warten weitere unbequeme Aufgaben auf die Promis. Als "Sepp des Tages" muss Detlef D! Soost heute Abend ein Schaf waschen - sicherlich leichter gesagt als getan ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.

