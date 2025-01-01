Die Alm - Promischweiß und Edelweiß
Folge 15: Episode 15
47 Min.Ab 12
Achtung! Tatjana Gsell wetzt heute das Messer - jedoch nicht, um sich für die Gemeinheiten der letzten Tage zu rächen, sondern um Lorenzo den passenden Alm-Schnitt zu verpassen. Wird sich der Alm-Filius tatsächlich von seiner Tina-Turner-Haarpracht trennen? Es würde sich auf jeden Fall für alle lohnen: Es winkt ein Wellness-Tag, inklusive Badewanne, Pediküre und Maniküre ... Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
Genre:Reality-spielshow, Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen