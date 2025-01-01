Folge 18: Episode 18
45 Min.Ab 12
Gunter kann endlich mal seinen Arbeitseifer unter Beweis stellen: Wird der "Sepp des Tages" zwei Stunden lang Holz hacken und eine Wagenladung füllen? Diana, Daniel, René und Nico dürfen indes Frisör spielen und verpassen den Schafen einen luftigen Sommer-Schnitt. Da wären noch Djamila und Kader: Wird der Frieden zwischen den beiden anhalten? Bildrechte: ProSieben/Gavinha, Affonso.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12