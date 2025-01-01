Dylan Jones & Bo Songvisava in SalzburgJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 10: Dylan Jones & Bo Songvisava in Salzburg
26 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Sie kennen die Essenz der thailändischen Küche und haben das weltbeste Thai-Restaurant in Bangkok: Bo Songvisava und Dylan Jones sind die Gastköche des Monats im Ikarus Restaurant im Hangar 7.
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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
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