Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 13: Richard Ekkebus
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Über Richard Ekkebus heisst es, er sei der wohl französischste aller Köche. Schnell wird klar, warum: sein Stil repräsentiert die hohe Kunst der französischen Küche.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV