Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 8: Brent Savage in Salzburg
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Starkoch Brent Savage kitzelt den puren Geschmack aus seinen Zutaten und konzentriert diesen in Pulver und Parfaits. Er präsentiert die moderne australische Küche in Salzburg.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV