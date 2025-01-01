Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 3: Enrique Olvera
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Mexico City: so bunt und lebenslustig. Enrique Olveras "Pujol" ist das erste mexikanische Restaurant, mit mexikanischem Chef, das in die San Pellegrino Liste der 50 besten gereiht wurde.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV