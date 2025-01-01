Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 17: Klaus Erfort
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Saarbrücken - 5 Minuten vom Altstadtzentrum entfernt liegt eine Gründerzeitvilla, die seit nunmehr 11 Jahren eines der besten Restaurants des Landes beherbergt: das Gästehaus ERFORT.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV