Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 14: Richard Ekkebus in Salzburg
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Seine Küche zählt zu den innovativsten der Welt. Er vereint in Hong Kong französische Ästhetik mit den Produkten Asiens und hat sich damit zwei Sterne erarbeitet.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV