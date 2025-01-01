Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 9: Dylan Jones & Bo Songvisava
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Über die weitverbreitete thailändische Küche sagen kritische Geister: am besten schmeckt's im Ausland! Dylan Jones und Bo Songvisava betreiben inmitten von Bangkok ihr Restaurant "Bo.Lan".
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV