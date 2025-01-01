Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 16: Eneko Atxa in Salzburg
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Ein Baske landet im Salzburger Hangar-7. Drei-Sterne-Koch Eneko Atxa schätzt die alten, überlieferten Rezepte und liebt es dennoch damit zu experimentieren.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV