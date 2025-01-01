Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Dylan Jones & Bo Songvisava

just cookingStaffel 5Folge 9
Dylan Jones & Bo Songvisava

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 9: Dylan Jones & Bo Songvisava

26 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Über die weitverbreitete thailändische Küche sagen kritische Geister: am besten schmeckt's im Ausland! Dylan Jones und Bo Songvisava betreiben inmitten von Bangkok ihr Restaurant "Bo.Lan".

