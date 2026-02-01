Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 102vom 24.02.2026
Folge 102: Mit aller Schärfe

24 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 6

Die Situation zwischen Alexander und Felicitas bleibt angespannt, und Amélie gerät zwischen die elterlichen Fronten. Anschließend lässt sie ihre Wut an Chris aus und lässt sich aus Rache zu einer folgenschweren Impulshandlung hinreißen. Die Kluft zwischen Irini und Chris führt zu vorsichtigem Optimismus bei Rafael; er hegt einen Plan. Als Luke und Julian wegen der Ehekrise der Eichens aneinander geraten, geht es plötzlich um nicht weniger als Leben und Tod.

