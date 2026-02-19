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Die Cooking Academy

Verzweiflungstaten

JoynStaffel 1Folge 99vom 19.02.2026
Verzweiflungstaten

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Folge 99: Verzweiflungstaten

24 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Nach dem Eklat mit Rafael erteilt Irini Chris eine Abfuhr, die es in sich hat. Er will Kummer und Frust vergessen und rettet sich in ein brisantes Treffen mit einer Mitstudentin. Matilda steht mit dem Rücken zur Wand: Die Erpressung durch Pierre Moradi erfordert eine klare und strategische Reaktion. Wie wird sie sich entscheiden? Auch Dorea hadert: Ihr altes Misstrauen gegenüber Hannes keimt wieder auf, und sie spioniert ihm nach.

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