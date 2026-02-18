Die Cooking Academy
Folge 98: In die Nesseln
23 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Der Druck auf Matilda und Juliette wächst ins Unermessliche und treibt erstere zu einer gravierenden Entscheidung. Obendrein stellt sich heraus, dass der unbekannte Fotograf Teil eines Erpressungsversuchs ist. Nach dem Zerwürfnis mit Juliette sucht Destiny Trost bei Luke, doch das Ganze mündet in einer folgenschweren Irritation. Währenddessen startet Chris eine übersteigerte Rückgewinnungsaktion bei Irini und setzt sich dabei in die Nesseln.
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Seven.One Entertainment Group GmbH