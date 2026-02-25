Die Cooking Academy
Folge 103: Im Kreuzverhör
22 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
In der Sterneküche des "Amélie" gerät Irini in eine brenzlige Situation, während Juliette und Matilda in Moradis Unterlagen nach belastenden Beweisen suchen, mit denen sie Moradis Erpressung aushebeln können. Unterdessen scheitert Felicitas' Versuch, sich mit Amélie zu versöhnen - denn diese ist zu sehr mit eigenen Intrigen und Schuldzuweisungen gegen ihren neuen Halbbruder beschäftigt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Seven.One Entertainment Group GmbH