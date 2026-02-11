Die Cooking Academy
Folge 93: Daddys Spielball
23 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6
Nach ihrem Besuch bei Etienne kämpft Dorea mit starken Schuldgefühlen. Sie möchte Abstand wahren, bis Etienne ihr ein unerwartetes Geständnis macht. Irini bangt derweil um ihre Gesundheit, gerade als eine Exkursion ansteht. Rafaels Hilfsbereitschaft bringt sie ihm näher - und treibt Chris an seine Grenzen. Währenddessen steht bei Juliette und Cedric das Probedinner für die Hochzeit bevor. Dabei sorgt sie für eine Überraschung, mit der niemand gerechnet hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH