Die Cooking Academy
Folge 106: Tag der Prüfung
23 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Hannes ist irritiert über Etiennes seltsames Verhalten und erfährt schließlich von Dorea unter Tränen die Wahrheit. Irini ringt mit der Entscheidung, an der Prüfung teilzunehmen, und findet in einem Moment unerwarteter Stärke ihren Mut wieder. Destiny versöhnt sich mit Juliette und wagt in der Prüfung dann doch ihren eigenen, kreativen Weg ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
