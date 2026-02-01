Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Cooking Academy

Falsche Freunde

JoynStaffel 1Folge 97vom 17.02.2026
Joyn Plus
Falsche Freunde

Falsche FreundeJetzt ohne Werbung streamen

Die Cooking Academy

Folge 97: Falsche Freunde

23 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6

Die heimliche Affäre zwischen Juliette und Matilda scheint einen weiteren Mitwisser zu haben. Gerade als die beiden das Problem im Griff haben, werden sie von einem Fremden fotografiert. Als sich herausstellt, dass Destiny hierbei eine fragwürdige Rolle gespielt hat, steht viel auf dem Spiel. Auch bei Irini gibt es Trouble: Die Rivalität zwischen Chris und Rafael wird zu einem offenen Duell ...

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
Joyn
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen