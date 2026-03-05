Die Cooking Academy
Folge 109: Dünnes Eis
24 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Das Entsetzen über den verlorenen Stern setzt Alexander extrem zu. Felicitas bemüht sich, dem Imageverlust entgegenzuwirken, doch sie kann kaum auf seine Unterstützung zählen. Enttäuscht stellt sie ihm die alles entscheidende Frage. Währenddessen treibt Constanze die Vorbereitung der 100-Jahr-Feier voran, doch es kommt immer wieder zu künstlerischen Differenzen. Hannes gerät während der Sozialstunden in Bedrängnis und greift zu einer gefährlichen Notlösung.
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH