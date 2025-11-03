Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Cooking Academy

Versteckspiel

ProSiebenStaffel 1Folge 21vom 03.11.2025
Versteckspiel

VersteckspielJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 21: Versteckspiel

23 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6

Alexander und Felicitas stehen vor großen Herausforderungen: Felicitas muss verhindern, dass ihre Mutter erfährt, dass die Academy inzwischen Fleischlieferungen von der lang verfeindeten Familie Frey bezieht. Gemeinsam versuchen die Studierenden, Constanze mit ihren Kochkünsten zu beeindrucken. Doch hilft das wirklich, die Zukunft der Academy zu sichern? Und dann muss Alexander auch noch versuchen, die Schuldeneintreiber seines Bruders loszuwerden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen