Die Cooking Academy
Folge 21: Versteckspiel
23 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6
Alexander und Felicitas stehen vor großen Herausforderungen: Felicitas muss verhindern, dass ihre Mutter erfährt, dass die Academy inzwischen Fleischlieferungen von der lang verfeindeten Familie Frey bezieht. Gemeinsam versuchen die Studierenden, Constanze mit ihren Kochkünsten zu beeindrucken. Doch hilft das wirklich, die Zukunft der Academy zu sichern? Und dann muss Alexander auch noch versuchen, die Schuldeneintreiber seines Bruders loszuwerden ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH