Die Cooking Academy
Folge 114: On the Edge
24 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Die anhaltenden Krisen haben Alexander und Felicitas schwer gebeutelt. Um sich nicht weiter gegenseitig mit Vorwürfen zu traktieren, reden sie in einem offenen Gespräch endlich Klartext. Nach Irinis Ausrutscher mit Chris geht sie bei Rafael in die Flucht nach vorn. Wird sie ihm von der Nacht mit dem Rivalen beichten? Indes steht ein weiteres Geheimnis auf der Kippe: Evdokia fragt weiterhin nach Etienne und bekommt nur Ausreden zu hören. Wird sie sich abwimmeln lassen?
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
