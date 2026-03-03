Die Cooking Academy
Folge 107: Die Gretchenfrage
23 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Hannes betäubt seinen Schmerz mit Alkohol und gerät dadurch während seiner Sozialstunden in Schwierigkeiten. Er setzt seiner Frau die Pistole auf die Brust und will endlich von Dorea wissen, was sie wirklich fühlt. Irinis Prüfung steht bevor - wird sie diese trotz anfänglicher Unsicherheit meistern? Bei Chris und Rafael verschärft sich während der Prüfung der Konkurrenzkampf und erreicht ein neues Level ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH