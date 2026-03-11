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Die Cooking Academy

Schlimmer geht immer

JoynStaffel 1Folge 113vom 11.03.2026
Schlimmer geht immer

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Folge 113: Schlimmer geht immer

24 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Irini muss sich einer bitteren Wahrheit stellen und ihr Herz sortieren, bevor sie weitere Fehler macht und Verletzungen verursacht. Auch Destiny gerät in einen Struggle: Sie hatte dank Constanzes planerischer Penetranz viel zu wenig Zeit zum Lernen und muss während der Prüfung gegen die bleierne Müdigkeit kämpfen - was nicht ohne Folgen bleibt. In der Taverne hingegen herrscht Hochstimmung: Hannes und Dorea sind sich so nahe wie lange nicht mehr. Ist Etienne für immer vergessen?

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