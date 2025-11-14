Die Cooking Academy
Folge 30: Geheimnisse
23 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Irini im Glück: Die Familie akzeptiert ihren Traum, und auch mit Chris läuft es besser. Doch dann holen sie die dunklen Schatten der Vergangenheit ein. Felicitas zehrt noch von der aufregenden Nacht im Wald, muss sich jedoch mit Alexanders Misstrauen auseinandersetzen. Der Brownie-Eklat im Amélie ist zwar vorüber, aber nicht vergessen. Juliette und Rafael befürchten ernsthafte Konsequenzen: Steht ihre Ausbildung bei der Academy auf dem Spiel?
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH