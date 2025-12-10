Die Cooking Academy
Folge 48: Versprechen
24 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 6
Alexander und Julian liefern sich beim gemeinsamen Essen im Amélie eine Chili-Challenge, die Felicitas bald zu albern wird. Am nächsten Tag zieht Alexander eine klare Grenze. Irini versucht vergeblich, die gezahlten Schulgebühren zurückzubekommen, da ihre Familie vor finanziellen Schwierigkeiten steht. Etienne findet Halt bei Juliette, doch ihr neues Wissen bringt sie in einen Loyalitätskonflikt. Für Etienne muss ein Neuanfang her ...
Die Cooking Academy
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH