Die Cooking Academy
Folge 49: Zwangslagen
23 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6
Hannes bricht sein Versprechen: Es gelingt ihm nicht, die Dimitrious finanziell zu unterstützen. In seiner Verzweiflung trifft er eine riskante Entscheidung. Felicitas wehrt sich derweil gegen Alexanders Dominanz, was ihn zu einer überraschenden Gegenoffensive verleitet. Juliettes Kräfte drohen unter dem Druck der Hochzeit zusammenzubrechen. Irini fängt sie auf, woraufhin Juliette ihr auf missverständliche Weise ein Geheimnis anvertraut ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH