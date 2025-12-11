Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Zwangslagen

ProSiebenStaffel 1Folge 49vom 11.12.2025
Zwangslagen

Folge 49: Zwangslagen

23 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6

Hannes bricht sein Versprechen: Es gelingt ihm nicht, die Dimitrious finanziell zu unterstützen. In seiner Verzweiflung trifft er eine riskante Entscheidung. Felicitas wehrt sich derweil gegen Alexanders Dominanz, was ihn zu einer überraschenden Gegenoffensive verleitet. Juliettes Kräfte drohen unter dem Druck der Hochzeit zusammenzubrechen. Irini fängt sie auf, woraufhin Juliette ihr auf missverständliche Weise ein Geheimnis anvertraut ...

