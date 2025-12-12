Die Cooking Academy
Folge 50: Gefühlsrausch
23 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 6
Matilda gibt Juliette Halt in ihrem Gefühlschaos, bis eine dankbare Geste zu einem schmerzhaften Missverständnis führt. Alexander möchte Felicitas an ihrem Hochzeitstag überraschen und muss im Gegenzug der Konkurrentin Matilda seine geliebte Sterneküche überlassen. Hannes baut heimlich ein illegales Geschäft auf und setzt damit die Zukunft der Taverne aufs Spiel. Wird er weiterhin alle wohlwollenden Warnungen ignorieren?
Weitere Folgen in Staffel 1
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH