Jeder ist seines Glückes Schmied
Die Cooking Academy
Folge 55: Jeder ist seines Glückes Schmied
24 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6
Juliette wird erneut enttäuscht, findet jedoch Halt bei ihrer Freundin Irini. Währenddessen wird Matilda von ihrer Vergangenheit eingeholt und trifft eine weitreichende Entscheidung. Kurz vor ihrer Abreise kommt es zwischen ihr und Juliette zu einem ehrlichen Moment. Hannes steht vor einem riskanten Vorhaben - und obwohl Etienne zunächst zögert, bleibt er am Ende doch nicht fern.
Die Cooking Academy
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
