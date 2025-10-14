Die Cooking Academy
Folge 7: Feuerprobe
23 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6
Chris hat sich erfolgreich ein Stipendium an der Eichen-Akademie von Alexander erpresst. Dieser muss Felicitas beibringen, dass er Chris ohne Rücksprache zurückgeholt hat, wodurch es zwischen den beiden zu Spannungen kommt. Auch die Studenten sind irritiert - allen voran Irini, die Angst hat, ihr Stipendium wieder zu verlieren. Juliette darf unterdessen zum ersten Mal in der Sterneküche mitarbeiten ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH