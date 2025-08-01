Die fliegenden Ärzte
Folge 11: Ein Mädchen wie aus Glas
45 Min.Ab 12
Laura Mitchell bittet Guy über Funk um Beruhigungstabletten. Guy weiß von dem Gerücht, demzufolge Joe Mitchell des Mordes angeklagt war, aber aufgrund des Notwehrparagraphen freigesprochen wurde. Guy findet Laura allein im Haus. Bald kommt Guy der Verdacht, dass Laura süchtig ist. Er kümmert sich um sie - und das führt zu neuen Gerüchten. Man führt sein Interesse auf Mrs. Mitchells Attraktivität zurück. Das gefällt Joe Mitchell gar nicht. Guy gerät in eine gefährliche Situation.
Weitere Folgen in Staffel 6
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH