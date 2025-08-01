Das Geheimnis der Wangarang-HöhleJetzt kostenlos streamen
Die fliegenden Ärzte
Folge 7: Das Geheimnis der Wangarang-Höhle
45 Min.Ab 6
Penny, Jackie, Steve und Guy lernen das deutsche Ehepaar Ilsa und Franz kennen, die als junge Leute durch den Bau der Berliner Mauer getrennt worden waren. Nun verbringen sie ihre Flitterwochen in Australien. Fremdenführer Ozzie bietet ihnen einen Besuch einer Höhle mit Eingeborenen-Malereien an. Als Ozzie in der Höhle an einem Herzinfarkt stirbt, finden die anderen den Rückweg nicht mehr. Die Situation wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Jackie an Klaustrophobie leidet.
Die fliegenden Ärzte
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
6
