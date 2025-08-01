Die fliegenden Ärzte
Folge 17: Positiv
45 Min.Ab 6
Der Anthropologe Jerry Davis lebt zu Forschungszwecken in einem Aborigines-Dorf außerhalb von Coopers Crossing. Während eines früheren Aufenthalts erlitt er eine Verletzung, bei deren Behandlung Geoff, Rowie, Johnno und Clare mit Blut in Berührung kamen. Jerry kehrt zurück und eröffnet Geoff, dass er Aids hat. Die vier unterziehen sich einem Bluttest, dessen Ergebnis erst Tage später eintrifft. Das Warten zehrt an den Nerven, und es kommt zu erheblichen Auseinandersetzungen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH