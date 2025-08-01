Zum Inhalt springenBarrierefrei
BetaStaffel 6Folge 5
44 Min.Ab 12

Kate und Geoff machen einen Camping-Ausflug und stoßen dabei auf Hugh und Sarah Fraser mit ihren Kindern James und Rebecca. Familie Fraser versucht in der Einsamkeit des Buschs, zu religiöser Besinnung zu kommen. Doch Hughs Frömmigkeit hat sich im Laufe der Jahre nach vielen persönlichen Misserfolgen zu wahrer Besessenheit gesteigert. Als Rebecca bei einem Singwettbewerb im Text steckenbleibt, dreht Hugh durch: Er will seinen Sohn James auf einem Hügel Gott als Opfer darbringen.

