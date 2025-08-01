Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Offene Worte

Staffel 6Folge 18

Die fliegenden Ärzte

Folge 18: Offene Worte

45 Min.

Der 21-jährige Barry MacIntyre ist seit einem Autounfall schwer entstellt. Er lebt abgeschieden bei seiner Mutter Jean. Penny, die Barry kennenlernen möchte, begleitet Geoff zur Sprechstunde auf Jeans Farm. Mit Mühe gelingt es ihr, Barry zu finden und aus der Reserve zu locken. Jean ist eifersüchtig und redet ihrem Sohn ein, Pennys Zuneigung sei nur Mitleid. Daraufhin versucht Barry, sich das Leben zu nehmen. Als die Mutter Barrys Abschiedsbrief liest, bricht sie zusammen.

Die fliegenden Ärzte
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

