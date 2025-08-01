Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Fiona bekommt einen Vater

BetaStaffel 6Folge 6
Fiona bekommt einen Vater

Fiona bekommt einen VaterJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 6: Fiona bekommt einen Vater

45 Min.Ab 12

Dr. Reid stellt bei Judy Murphy einen Tumor fest. Laut seiner Diagnose wird sie nur noch wenige Wochen leben. Jackie will sich nicht damit abfinden, daß Judys neunjährige Tochter Fiona dann in ein Heim eingewiesen werden soll. Inzwischen ist Judys Lebensgefährte Rick aufgetaucht. Er ist Fernfahrer und die meiste Zeit des Jahres unterwegs. Um das Sorgerecht für Fiona zu bekommen, verspricht er, sich neue Arbeit zu suchen, um genügend Zeit für Fionas Erziehung zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen