Die fliegenden Ärzte
Folge 6: Fiona bekommt einen Vater
45 Min.Ab 12
Dr. Reid stellt bei Judy Murphy einen Tumor fest. Laut seiner Diagnose wird sie nur noch wenige Wochen leben. Jackie will sich nicht damit abfinden, daß Judys neunjährige Tochter Fiona dann in ein Heim eingewiesen werden soll. Inzwischen ist Judys Lebensgefährte Rick aufgetaucht. Er ist Fernfahrer und die meiste Zeit des Jahres unterwegs. Um das Sorgerecht für Fiona zu bekommen, verspricht er, sich neue Arbeit zu suchen, um genügend Zeit für Fionas Erziehung zu haben.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH