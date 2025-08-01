Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

Jackie hat sich ein Motorrad gekauft und sich in einem abgelegenen Farmhaus eingemietet. Allerdings ist sie dort nicht allein: Die beiden Jugendlichen, die 13 Jahre alte May und ihr Freund Wombat, lieben sich und wollen später heiraten. Um nicht getrennt zu werden, verstecken sie sich vor der staatlichen Fürsorge. Jackie ist gerührt und möchte helfen. Aber dann sieht sie doch ein, dass sie das Jugendamt einschalten muss. May und Wombat flüchten mit Jackies Motorrad in die Wüste.

