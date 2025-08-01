Die fliegenden Ärzte
Folge 9: Absturz in die Liebe
45 Min.Ab 12
Johnnos Verhalten in letzter Zeit gibt Rätsel auf. Keiner ahnt den Grund: Der Pilot ist in Rowie verliebt. Deshalb versucht er, sich vor einer Routineuntersuchung zu drücken, die von Rowie durchgeführt wird. Als er aufgrund eines wetterbedingten Manövers notlanden muss und die Maschine beschädigt wird, wird ihm die Lizenz entzogen. Vor dem Gutachter zeigt er sich auch nicht gerade konstruktiv. Nur durch Rowies Einsatz darf Johnno wieder für die "Flying Doctors" fliegen.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH