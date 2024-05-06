Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 06.05.2024: Triumph Dolomite Sprint
44 Min.Folge vom 06.05.2024
Mike Brewer hat einen Klassiker aus den Siebzigerjahren im Visier. Der Triumph Dolomite Sprint war eine perfekte Mischung aus Sportwagen und Limousine. Er fuhr bis zu 193 km/h schnell. Doch britische Modelle genossen damals kein hohes Ansehen, deshalb wurden insgesamt nur 23 000 Stück verkauft. Mittlerweile haben viele Autoliebhaber aber verstanden, dass der Triumph zu seiner Zeit unterschätzt wurde. Und restaurierte Exemplare bringen gutes Geld ein. Findet der Kraftfahrzeugexperte einen Dolomite Sprint, aus dem sich ordentlich Profi schlagen lässt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.