Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 06.05.2024: Porsche 911 SC
45 Min.Folge vom 06.05.2024
Das G-Modell ist die am längsten produzierte Serie des Porsche 911. Zwischen 1973 und 1989 liefen fast 200 000 Stück vom Band. Auf der Straße sieht man den Wagen aber nur noch selten, denn der Oldie ist einfach zu wertvoll geworden. Viele Besitzer lassen ihn deshalb lieber in der Garage stehen. Das möchte Mike Brewer ändern. Der Kfz-Experte will den 911er zu einem Alltagsauto machen, bei dem man keine Angst haben muss, dass man sich eine Schramme einfängt. Deshalb streckt er in dieser Folge nach einem besonders preisgünstigen Exemplar die Fühler aus.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.