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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

VW Corrado

DMAXFolge vom 10.06.2024
VW Corrado

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 10.06.2024: VW Corrado

44 Min.Folge vom 10.06.2024

1988 brachte Volkswagen den Corrado auf den Markt. Mit dem Modell forderte der Autohersteller die Konkurrenten von BMW und Porsche heraus. Standardmäßig hatte das Fahrzeug einen 1,8-Liter-Motor. Aber die G60-Variante wurde mit einem Kompressor ausgestattet. Der sorgt beim Beschleunigen für exorbitanten Schub. Das macht den VW auch für die Gebrauchtwagen-Profis interessant. Zu viele misslungene „Schönheits-OPs“ schmälern jedoch den Wert des Sportcoupés. Deshalb machen sich die britischen Autoschrauber in dieser Folge auf die Suche nach Originalteilen.

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