Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 13.05.2024: Vanden Plas 1500
44 Min.Folge vom 13.05.2024
In dieser Folge wollen die Gebrauchtwagen-Profis das Image eines britischen Oldies aufpolieren. Der Austin Allegro kam 1973 auf den Markt. Er galt als schlecht verarbeitet, hatte ein anfälliges Getriebe und machte optisch nicht viel her. Aber Mike Brewer findet: Die Vanden-Plus-Variante mit gehobener Ausstattung genießt zu Unrecht einen schlechten Ruf. Der Wagen hat seiner Meinung nach mehr Anerkennung verdient. Und was hält Marc „Elvis“ Priestley von dem preisgünstigen Vehikel? Kann der ehemalige Formel-1-Mechaniker das Auto unwiderstehlich machen?
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.