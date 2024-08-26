Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 26.08.2024: Peugeot 205 Rallye
44 Min.Folge vom 26.08.2024
Der Peugeot 205 zählt zu den besten Kompaktsportlern seiner Zeit. Auch für ein gebrauchtes Modell muss man heutzutage eine hübsche Stange Geld hinblättern. Nur der 205 Rallye ist einigermaßen günstig zu haben. Hergestellt wurde er zwischen 1988 und 1992. Es gab eine Variante für die meisten europäischen Länder mit 103 PS und eine Version für den britischen Markt mit mageren 75 Pferdestärken. Aber da kann man nachbessern. Mike Brewer hat mit Marc Priestley einen ehemaligen Formel-1-Mechaniker an seiner Seite. Der Vollprofi weiß, wie man Autos schneller macht.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.