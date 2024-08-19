Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 19.08.2024: Ford Fiesta
45 Min.Folge vom 19.08.2024
Der Ford Fiesta war ein echter Dauerbrenner. Seit das erste Modell 1976 vom Band lief, wurden weltweit rund 22 Millionen Exemplare verkauft. Diese inspirierende Erfolgsgeschichte wollen die Gebrauchtwagen-Profis entsprechend würdigen. Dabei kommt auf die Kfz-Experten viel Arbeit zu. Denn das Modell, das Verhandlungsgenie Mike Brewer in dieser Folge unter die Lupe nimmt, stand 16 Jahre in einer undichten Garage. Die Feuchtigkeit hat dem Vehikel übel zugesetzt. Um den Fiesta zu retten, müssen Mike und Marc das Fahrzeug in der Werkstatt komplett zerlegen.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.