Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 02.09.2024: Saab 900
44 Min.Folge vom 02.09.2024
Cabrios sind im Winter weniger angesagt. Das könnte Mike Brewer bei den Preisverhandlungen in die Karten spielen. Außerdem muss der Besitzer des Saab 900 jedes Mal blechen, wenn er sein Auto bewegt. Denn das Vehikel ist noch zu jung, um als Oldtimer von der Emissionsgebühr befreit zu werden. Deshalb will der Eigentümer den Wagen unbedingt loswerden. Trotzdem ist der Deal noch nicht in trockenen Tüchern. Denn Mike kauft natürlich nicht die Katze im Sack. Bei einer Probefahrt auf der Landstraße wird sich zeigen, ob der Saab noch die volle Leistung bringt.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.