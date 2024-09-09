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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Subaru BRZ

DMAXFolge vom 09.09.2024
Subaru BRZ

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 09.09.2024: Subaru BRZ

44 Min.Folge vom 09.09.2024

Wendig und stark: Der Subaru Impreza WRX STi war auf den Rallye-Pisten dieser Welt zu Hause und machte auch auf der Filmleinwand eine gute Figur. Der Wagen wurde zu einer Ikone. 2012 bracht Subaru dann in Zusammenarbeit mit Toyota den BRZ auf den Markt. Autofans wurden damals hellhörig, denn sie erwarteten ein ähnlich krass motorisiertes Fahrzeug. Doch ihre Hoffnungen wurden enttäuscht. In Sachen Leistung sorgte der BRZ nicht für Herzklopfen. Das wollen Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley ändern. Die Kfz-Experten bauen in das Vehikel ein Turbo-Kit ein.

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