Die Gemeinschaftspraxis
Folge 24: Ice Ice Baby
23 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 12
Mina (16) versteht die Welt nicht mehr, denn ihre Zunge schwillt plötzlich immer mehr an. Besorgt bringt Mutter Amira das Mädchen in die Praxis. Will oder kann der Teenager die Ursache für die Schwellung nicht verraten? - Zirkusartistin Vivien (31) trainiert über ihre Schmerzgrenze hinaus. Das geht ihrem Vater zu weit und er will sie dringend durchchecken lassen. Muss die Zirkusprinzessin - wie einst ihre Mutter und Oma - den Artistenjob frühzeitig an den Nagel hängen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1