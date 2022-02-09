Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Ice Ice Baby

SAT.1Staffel 4Folge 24vom 09.02.2022
Ice Ice Baby

Ice Ice BabyJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 24: Ice Ice Baby

23 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 12

Mina (16) versteht die Welt nicht mehr, denn ihre Zunge schwillt plötzlich immer mehr an. Besorgt bringt Mutter Amira das Mädchen in die Praxis. Will oder kann der Teenager die Ursache für die Schwellung nicht verraten? - Zirkusartistin Vivien (31) trainiert über ihre Schmerzgrenze hinaus. Das geht ihrem Vater zu weit und er will sie dringend durchchecken lassen. Muss die Zirkusprinzessin - wie einst ihre Mutter und Oma - den Artistenjob frühzeitig an den Nagel hängen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen