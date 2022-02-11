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Die Gemeinschaftspraxis

Freaky Friday

SAT.1Staffel 4Folge 58vom 11.02.2022
Freaky Friday

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Die Gemeinschaftspraxis

Folge 58: Freaky Friday

23 Min.Folge vom 11.02.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Moritz (15), der nach einem Unfall mit einer inkompletten Querschnittslähmung im Rollstuhl sitzt, ist kurz davor, wieder zu laufen. Doch dann erleidet er einen unerklärlichen Rückschlag!

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