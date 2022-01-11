Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Ein Königreich für ein Baby

SAT.1Staffel 4Folge 50vom 11.01.2022
Ein Königreich für ein Baby

Ein Königreich für ein BabyJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 50: Ein Königreich für ein Baby

23 Min.Folge vom 11.01.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Die 40-jährige Jeanette ist euphorisch! Nach jahrelangen Hormontherapien und künstlichen Befruchtungen ist sie sich sicher: Sie ist endlich schwanger! Doch ihr Mann Paul ist zu Recht skeptisch.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen