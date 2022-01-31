Die Gemeinschaftspraxis
Folge 48: Auf eigenen Füssen
23 Min.Folge vom 31.01.2022Ab 12
Alles nur Fassade! Hinter dem perfekten Make-Up einer angeblich 19-Jährigen verbirgt sich eine deutlich jüngere Patientin mit geschundenen Füßen. Was treibt das Mädchen dazu, sich als Erwachsene auszugeben? - Olaf (50) schneidet beim Gesundheitscheck schlecht ab. Sein Blutdruck ist viel zu hoch, obwohl Ehefrau Heike (44) ihn längst auf Diät gesetzt hat. Isst er heimlich weiter Fast Food? Und warum wird Heike plötzlich selbst zur Patientin?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1